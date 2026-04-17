Si finge invalido ed evita il carcere: scoperto e arrestato

Avrebbe dovuto trascorrere in carcere la condanna a 26 anni, ma fingendosi invalido al 100% ha non solo ottenuto i domiciliari (evasi diverse volte) per ben 14 anni ma anche beneficiato della pensione di invalidita’ e dell’indennita’ di accompagnamento: scoperto, ha gettato via la sedia a rotelle ed e’ fuggito a gambe levate in Spagna. A scoprire e arrestare un cittadino mazarese di 48 anni sono stati gli investigatori del commissariato di polizia di Mazara del Vallo, insieme a personale delle Squadre mobili di Trapani e Palermo. L’uomo era stato condannato in via definitiva nel 2011 per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ma nel 2012 la Commissione Medica Superiore dell’Inps lo dichiaro’ di Trapani “invalido con totale e permanente inabilita’ lavorativa del 100% e con necessita’ di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, in quanto affetto da “paraparesi grave degli arti inferiori con compromissione della marcia”. Insomma, poteva muoversi solo con la sedia a rotelle, e aveva bisogno di un accompagnatore. Era tutta una simulazione: gli agenti, attraverso pedinamenti e osservazioni, lo hanno visto alzarsi autonomamente, percorrere rampe di scale con agilita’ e, in un’occasione, mettersi persino alla guida dell’autovettura della madre: in almeno undici episodi ha evaso i domiciliari per acquistare la droga in una casa di spaccio. Il mazarese e’ stato denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala per il delitto di evasione e per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca immediata del beneficio, ordinandone il rientro in carcere. Appresa la notizia, l’uomo e’ partito per la Spagna, dove e’ rimasto nascosto per diversi mesi, ma la polizia non lo ha perso di vista: appena rimesso piede in Sicilia, lo ha individuato e bloccato a Palermo, per portarlo in carcere: questa volta, sulle proprie gambe.