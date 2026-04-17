S.Stefano Quisquina, villa comunale nel mirino dei vandali: arrivano le telecamere

Dopo i recenti atti vandalici che hanno colpito la villa comunale, l’amministrazione di Santo Stefano Quisquina corre ai ripari annunciando l’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’area.

Negli ultimi mesi, la villa è stata teatro di episodi di danneggiamento che hanno interessato i bagni pubblici, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Di fronte a questa situazione, il Comune ha deciso di intervenire con misure concrete per garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico.

“Tale intervento ha l’obiettivo di tutelare il patrimonio pubblico, garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire ulteriori episodi di danneggiamento. La Villa è un bene comune: rispettiamola e prendiamocene cura insieme!”, dichiara in una nota il Sindaco Francesco Cacciatore.

Il nuovo impianto di videosorveglianza è stato già installato e coprirà i punti ritenuti più sensibili della villa. Le immagini saranno monitorate nel rispetto della normativa sulla privacy e potranno essere utilizzate dalle forze dell’ordine per individuare eventuali responsabili.