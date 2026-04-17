Licata

All’ufficio postale di Licata 2 un nuovo ATM Postamat

Un nuovo sportello Postamat di nuova generazione per i cittadini operativo h24.

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

 Poste Italiane ha installato nell’ufficio postale di Licata 2 un nuovo ATM Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

Il nuovo sportello della sede di corso Filippo Re Capriata è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibile tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat conferma la capillarità e l’attenzione di Poste Italiane alle realtà urbane del territorio.

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