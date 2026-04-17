Foto

Racalmuto, gli studenti dell’IC “Leonardo Sciascia” adottano per un giorno il Castello Chiaramontano

Il progetto si pone l'obiettivo di accrescere nei ragazzi la consapevolezza sull'importanza e la cura del patrimonio artistico e ambientale della città

Pubblicato 31 minuti fa
Da Irene Milisenda



Accrescere la consapevolezza sull’importanza e la cura del patrimonio artistico e ambientale della città. E’ questo l’obiettivo del progetto “La scuola adotta un sito” rivolto agli giovani studenti. A Racalmuto, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” hanno adottato il Castello Chiaramontano.

“Un momento di crescita, di condivisione. La scuola è impegnata a dare ai ragazzi il senso dell’identità e dell’appartenenza. Conoscere i monumenti significa conoscere la storia del proprio paese, e sviluppare il senso d’amore per i luoghi stessi e per la storia che raccontano. Cosi i ragazzi si prendono cura di un bene, raccontano ad altri con orgoglio cosa rappresenta questo monumento“, dichiara la dirigente scolastica Carmela Campo a margine della presentazione del progetto che si è svolta nella sala conferenze del Castello alla presenza dell’assessore Cinzia Leone, dei vertici della ProLoco di Racalmuto, della referente del progetto prof.ssa Alessandra Terrana, e dell’ingegnere Angelo Cutaia che ha portato il suo prezioso intervento sulla storia del Castello Chiaramontano. Poi è stata la volta degli alunni che sono diventati i protagonisti in prima persona, sotto la guida dei loro insegnanti, della visita al monumento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sorpreso con quasi 250 grammi di droga a Naro, indagato 27enne
Agrigento

Terreno trasformato in discarica, scoperta anche attività abusiva di autodemolizioni, una denuncia 
Apertura

Studentessa di 23 anni trovata morta in casa, oggi avrebbe discusso la tesi di laurea
di Gioacchino Schicchi

Amministrative, centrodestra scende in campo a due punte: Lega e DC verso la candidatura di Luigi Gentile
Apertura

Maxi sequestro beni al boss defunto Totò Di Gangi: sigilli a 20 tra immobili e terreni  
banner italpress istituzionale banner italpress tv