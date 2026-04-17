Racalmuto, gli studenti dell’IC “Leonardo Sciascia” adottano per un giorno il Castello Chiaramontano





Accrescere la consapevolezza sull’importanza e la cura del patrimonio artistico e ambientale della città. E’ questo l’obiettivo del progetto “La scuola adotta un sito” rivolto agli giovani studenti. A Racalmuto, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” hanno adottato il Castello Chiaramontano.

“Un momento di crescita, di condivisione. La scuola è impegnata a dare ai ragazzi il senso dell’identità e dell’appartenenza. Conoscere i monumenti significa conoscere la storia del proprio paese, e sviluppare il senso d’amore per i luoghi stessi e per la storia che raccontano. Cosi i ragazzi si prendono cura di un bene, raccontano ad altri con orgoglio cosa rappresenta questo monumento“, dichiara la dirigente scolastica Carmela Campo a margine della presentazione del progetto che si è svolta nella sala conferenze del Castello alla presenza dell’assessore Cinzia Leone, dei vertici della ProLoco di Racalmuto, della referente del progetto prof.ssa Alessandra Terrana, e dell’ingegnere Angelo Cutaia che ha portato il suo prezioso intervento sulla storia del Castello Chiaramontano. Poi è stata la volta degli alunni che sono diventati i protagonisti in prima persona, sotto la guida dei loro insegnanti, della visita al monumento.