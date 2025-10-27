Giudiziaria

Sorpreso ad intascare mazzetta, funzionario regionale resta in carcere

Il funzionario della soprintendenza del mare arrestato in flagranza giovedì scorso con una mazzetta da mille euro

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Il gip Giuseppina Zampino ha disposto la misura cautelare in carcere per Antonio Librizzi, 62 anni, il funzionario della soprintendenza del mare arrestato in flagranza giovedì scorso con una mazzetta da mille euro. Il funzionario, in servizio alla Sovrintendenza del Mare, durante l’udienza di convalida dell’arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere.

L’indagato, che è accusato di tentata concussione, era stato bloccato dalla guardia di finanza nei pressi di un bar, in piazza Marina, poco dopo che un imprenditore gli aveva consegnato un’agenda con dentro mille euro. I finanzieri sapevano che quel giorno i due si sarebbero incontrati. La Procura, che ha raccolto le denunce di due imprenditori, ritiene che Librizzi avrebbe intascato in passato altre mazzette. Gli avvocati di Librizzi, Luigi Miceli e Roberto Tricoli, presenteranno ricorso al tribunale del riesame.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

Pretende benzina gratis minacciando dipendente con una pistola, indagato per estorsione 
Palermo

Addio a Rita Calapso, voce e volto della Rai siciliana
Giudiziaria

Sorpreso ad intascare mazzetta, funzionario regionale resta in carcere
Caltanissetta

Sorpresi a sorpassare veicoli fermi al semaforo: 15 conducenti sanzionati
Palermo

A Gangi intitolata una piazzetta ad Andrea Camilleri 
Apertura

Abusi sessuali sui figli minorenni, arrestati marito e moglie 