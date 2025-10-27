Esercitazione di emergenza all’aeroporto di Catania, l’avviso ai passeggeri
L'esercitazione si svolgerà nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 00.30
Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 00.30, si svolgerà presso lo scalo dell’Aeroporto di Catania l’esercitazione del Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA), come previsto dalla normativa Europea di riferimento.
La simulazione viene realizzata per misurare la risposta dell’intero sistema ad un’eventuale emergenza e impegnerà personale di ENAC, addetti aeroportuali del Gestore, dei Prestatori di Servizi di Assistenza a terra, ENAV, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unità Usmaf, personale del SUES 118, ASP, Polizia Scientifica rappresentanze delle Autorità Governative ed Enti Locali.
In occasione dell’esercitazione saranno coinvolti gli studenti degli istituti Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” e Politecnico del Mare – Catania ISIS “Duca degli Abruzzi
“SAC ringrazia tutti gli enti che renderanno possibile l’esperienza, grazie ad Enac per il contributo fondamentale ed il prezioso supporto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nell’organizzazione dell’esercitazione”, si legge in una nota.