Addio a Rita Calapso, voce e volto della Rai siciliana

Tra gli anni Sessanta e Ottanta è stata una voce della radio e una conduttrice televisiva di programmi di approfondimento e di varietà

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Scompare uno dei volti più noti della Rai siciliana. È morta Rita Calapso. Tra gli anni Sessanta e Ottanta è stata una voce della radio e una conduttrice televisiva di programmi di approfondimento e di varietà. Dizione perfetta, si muoveva con garbo ed eleganza. Il suo stile professionale era un riferimento per tanti giovani colleghi.

È stata programmista, regista, autrice. Rita Calapso, che aveva 83 anni, aveva collaborato anche con il giornale L’Ora per il quale aveva raccontato i cambiamenti della città in rapporto alla emancipazione femminile. Aveva espresso sempre un impegno civile muovendosi nel giro culturale di Palermo.

