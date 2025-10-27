Caltanissetta

Sorpresi a sorpassare veicoli fermi al semaforo: 15 conducenti sanzionati

I controlli da parte della polizia stradale di Caltanissetta

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti lungo le arterie extraurbane, equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta hanno sanzionato 15 conducenti per aver eseguito il sorpasso di veicoli fermi al semaforo di una galleria lungo il raccordo della strada statale 640 per Pietraperzia. La sanzione amministrativa per tale violazione, che può causare grave pericolo alla circolazione stradale, prevede il pagamento di una somma da 167 a 665 euro, la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi e il ritiro di 10 punti sulla patente.

