Palermo

A Gangi intitolata una piazzetta ad Andrea Camilleri 

In occasione del centenario di Andrea Camilleri il Comune di Gangi gli ha intitolato una piazzetta lungo la via Porta di Malta

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

In occasione del centenario di Andrea Camilleri il Comune di Gangi (Palermo) gli ha intitolato una piazzetta lungo la via Porta di Malta. A tagliare il nastro il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi e il minisindaco Giuseppe Spallina.

Per ricordare il celebre scrittore siciliano il polo museale di Palazzo Sgadari ha ospitato una manifestazione dal titolo ‘100 Camilleri: trame, curiosità e retroscena dei libri più amati dai lettori’. La Biblioteca comunale, in collaborazione con le associazioni e gli istituti scolastici, ha proposto un evento unico dedicato alla valorizzazione dell’opera letteraria del grande scrittore siciliano maestro di cultura, che ha fatto conoscere nel mondo un’immagine positiva della Sicilia, lontana dai logori stereotipi che troppo spesso l’hanno caratterizzata.

Un suggestivo tour letterario all’interno del Museo civico di Palazzo Sgadari. Le otto sale hanno accolto ognuna i libri più amati di Andrea Camilleri ma anche il fumetto: ‘Le avventure di Topalbano’ edito da Panini ispirato ai suoi romanzi.

