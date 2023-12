Spara e uccide uomo in strada nell’Ennese, era latitante da ottobre: arrestato

I carabinieri hanno arrestato Guglielmo Ruisi, l’uomo latitante dal 10 ottobre scorso, dopo avere sparato e ucciso per strada Salvatore Roberto Scamacca, a Valguarnera, nell’Ennese. La vittima, colpita dagli spari, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita contro il furgoncino di un venditore ambulante, ferendo a morte una donna che stava facendo la spesa, Nunzia Arena, deceduta poco dopo in ospedale. I dettagli della cattura saranno resi noti in una conferenza stampa alla procura di Enna, alle 12,30.