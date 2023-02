Tentato omicidio a Ravanusa, fucilate contro 32enne

Tentato omicidio a Ravanusa. Un trentaduenne tunisino è stato colpito da alcuni colpi di fucile mentre si trovava nei pressi del bar Hiblaea, in piazza I Maggio.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì fino a quando le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Il 32enne è stato così trasferito immediatamente al Santa Sofia di Palermo dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al vaglio le telecamere di sicurezza presenti in zona.

Sono stati tre i colpi sparati, con un fucile, alla schiena del tunisino trentaduenne. Il tentato omicidio è avvenuto nei pressi di un bar da dove – sentiti gli spari – è stato lanciato l’allarme, chiamando ambulanza e carabinieri. Secondo quanto emerge dai primi accertamenti investigativi, è stata vista allontanarsi, a gran velocità, un’autovettura dal luogo del tentato omicidio. Non è chiaro quante persone vi fossero all’interno. Il tunisino ferito, ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, è risultato essere presente regolarmente in Italia. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la sua vita, anche per capire in quale contesto può essere maturato l’agguato.