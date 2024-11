Traffico illecito di rifiuti a Melilli, 10 assoluzioni

Il Tribunale di Siracusa ha assolto tutti i 10 imputati nell’ambito del processo per traffico illecito di rifiuti ed abuso d’ufficio sulla gestione della discarica Cisma di Melilli (Siracusa) Nell’inchiesta della Procura di Catania, avviata nel 2016, si ipotizzava che in questo sito fossero stati scaricati rifiuti pericolosi provenienti da comuni delle province di Siracusa e Palermo.

Sono stati assolti perche’ il fatto non sussiste l’ex direttore generale del dipartimento rifiuti Maurizio Pirillo, il funzionario regionale Maurizio Verace, il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Melilli Salvatore Salafia, i vertici della Cisma, Antonino e Carmelo Paratore, la direttrice responsabile della societa’ Agata Di Stefano, il direttore tecnico della discarica Davide Galfo; il geologo Fabio Nicita e gli ingegneri Giorgio Bonuso e Giuseppe Puleo.

Assolto cinque anni fa l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Secondo l’accusa, Crocetta, per fronteggiare l’emergenza rifiuti, avrebbe individuato nella discarica di Melilli il sito per conferire l’immondizia ma con documentazione falsa. Solo che l’ipotesi della Procura non ha retto in aula.