Travolta e uccisa da auto pirata, un arresto per omicidio stradale 

Ha forse un nome il responsabile della morte della 57enne investita e uccisa da un’auto il 9 febbraio scorso a Giammoro, nel Messinese. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato un uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto perche’ ritenuto responsabile dei reati di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica e fuga del conducente in caso di omicidio stradale.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Pace del Mela, che hanno dapprima effettuato i rilievi stradali sul luogo dell’incidente, analizzato i sistemi di videosorveglianza presenti in zona, per poi individuare l’autista che non si era fermato a prestare soccorso alla vittima in un comune limitrofo. Sottoposto agli esami tossicologici, l’uomo e’ risultato positivo all’accertamento alcolemico con un livello di etanolo ben superiore ai limiti di legge. L’arrestato, al termine delle formalita’ di rito, e’ stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.