Uccide il compagno dell’ex fidanzata, ventenne “incastrato” da un video

Sono state le riprese dei video dei sistemi di sorveglianza della zona di piazza Palestro a permettere alla squadra mobile della Questura di Catania a risalire al giovane che il pomeriggio del 9 gennaio scorso ha ferito mortalmente a colpi di pistola il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione, deceduto l’indomani in ospedale. Lo conferma un comunicato della Procura che ufficializza il fermo per omicidio volontario aggravato, lo stesso giorno della sparatoria, di Calogero Michael Romano, di 20 anni. Il provvedimento è stato già convalidato dal gip che ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere, che può essere impugnata davanti al Tribunale del riesame.

In un video, diffuso dalla Procura, si vedono le fasi antecedenti alla commissione del reato che permettono di individuare l’autore dell’omicidio nel fermato. Lo si vede in piazza Palestro mentre attende l’arrivo di qualcuno e poi impugnare una pistola, armeggiando su di essa per renderla pronta al fuoco. Romano, dopo una prima fase in cui si era reso irreperibile, si è poi costituito, ha ammesso i fatti e ha ricondotto il movente a contrasti di natura sentimentale essendo la vittima il compagno della sua ex convivente.