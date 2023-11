“Vattene o sei morto”, lettera di minacce al direttore di banca: assolto 

La Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado del tribunale di Sciacca, ha assolto per non aver commesso il fatto Vincenzo Tolomeo, 68 anni, di Palermo, dall’accusa di aver minacciato di morte il direttore di una banca di Santa Margherita Belice. I fatti risalgono al 2016.

Tolomeo, bancario oggi in pensione, era finito a processo con l’accusa di essere l’autore di una lettera minatoria indirizzata al direttore della filiale del paese agrigentino: “Prendi la Panda e ritorna ad Alcamo o sei morto”. Per questo motivo il tribunale di Sciacca lo aveva condannato ad un anno di reclusione. In secondo grado, dopo il ricorso presentato dall’avvocato Antonino Augello, il verdetto è stato ribaltato ed è arrivata l’assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte di Appello ha altresì revocato il risarcimento in favore della parte civile.