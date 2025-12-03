Fogna a cielo aperto e pericolo ambientale, i residenti della via Callicratide: “Ci sentiamo abbandonati”





Inquinamento ambientale nella zona di via Ragazzi del 99 ad Agrigento. Qui a causa di una ostruzione della condotta fognaria, migliaia di litri di acque nere invadono il boschetto, finiscono nel sottostante vallone ed infine giungono in mare attraverso il fiume Akragas.

“Abbiamo sollecitato Aica per intervenire e porre fine al problema, hanno disostruito il pozzetto ma il problema si è spostato in un altro punto. Questa è una linea che va monitorata, se entrano dieci metri cubi di acqua si debbono trovare dieci metri cubi di acqua a valle, se non si trovano c’è un’ostruzione, come quella che vediamo alle nostre spalle“, dice Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico Agrigento.

Problema fognario anche in via Callicratide al civico 92. Da luglio alcuni residenti hanno sollecitato tramite pec il Comune di Agrigento ad intervenire; prima il marciapiede dissestato, poi a seguito della caduta di due anziane, si è provveduto a transennare l’area, ma il vero problema è la fuoriuscita del liquido fognario, che rende l’aria irrespirabile e pericolosa per gli abitanti.

“Siamo esasperati. Pec su pec, a novembre c’arriva la risposta da parte del Comune di Agrigento che diffida Aica ad intervenire per risolvere il problema della condotta fognaria. Abbiamo anche chiamato Aica, due anziane sono rimaste ferite a seguito di una caduta, e ancora oggi nessuno ha fatto nulla e viviamo così in mezzo al degrado”, dichiara una delle residenti che più volte si è interfacciata con gli uffici comunali per segnalare la situazione. Arrabbiati anche i commercianti, che si sentono abbandonati a se stessi, in una zona centrale di Agrigento; Esasperati si sono rivolti anche al comitato cittadino di Italia Viva, oggi rappresentato da Alessandro Gerardi che ha dichiarato: “una situazione di pericolo e di degrado. Chiediamo con forza che vengono ripristinati i luoghi e far si che venga risolto questo problema grave per i cittadini”.