Campionato interregionale di Karate, ottimi risultati per gli allievi del maestro Nicosia

Medaglia d'oro per l'allieva Simona Greco di soli 14 anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il 30 novembre a Priolo Gargallo si è svolto il campionato interregionale FIK di Karate con circa 250 partecipanti suddivisi in varie categorie. Simona Greco di soli 14 anni allieva del maestro Michele Nicosia di Palma di Montechiaro si è classificata al primo posto nella gara stile Shotokan conquistando la medaglia d’oro. Hanno conquistato l’ oro anche gli atleti Michele Amico, Giuseppe Curatolo e Marta Curatolo tutti allievi del maestro Nicosia. La campionessa Palmese Simona Greco ha ringraziato il maestro Michele Nicosia e la maestra Maria Russica per averle insegnato oltre alla disciplina del karate, la determinazione l’autocontrollo il rispetto e l’umiltà.

