Microcamera e auricolari nascosti per passare l’esame di guida, denunciato

Microcamera e auricolari nascosti per passare l’esame di guida. Un 37enne catanese è stato denunciato dalla Polizia per truffa aggravata. L’uomo è stato scoperto durante un controllo dai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia stradale ‘Sicilia orientale’, nell’ambito dei controlli periodici effettuati negli uffici della Motorizzazione civile, in occasione degli esami teorici di abilitazione alla guida. Gli agenti hanno fermato l’uomo, che non aveva mai conseguito la patente di guida, all’uscita dall’aula d’esame. Nel corso del controllo effettuato con metal-detector, hanno trovato addosso al 37enne una telecamera sotto il maglione e un auricolare all’orecchio. La prima serviva per trasmettere all’esterno le immagini del quiz ministeriale per il conseguimento della patente categoria B, mentre il secondo per ricevere i suggerimenti per le risposte da fornire. L’intera attrezzatura è stata sequestro e l’uomo è stato denunciato per truffa aggravata in concorso per aver presentato un lavoro che, per il conseguimento della patente, poteva essere riferito all’opera di altri.