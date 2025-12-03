Giudiziaria

Legali Cuffaro, riqualificato reato per un’accusa

Avvocati: "Da corruzione a traffico influenze illecite"

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“In accoglimento di quanto rappresentato nella memoria difensiva, il Gip ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, a carico del dottore Cuffaro, in ordine al reato di associazione per delinquere, all’ipotesi di corruzione legata ai rapporti con l’imprenditore Vetro e Tomasino, riqualificando poi la condotta, originariamente anch’essa rubricata quale corruzione, riguardante il rapporto con Caltagirone in traffico di influenza illecita. Residua l’addebito di corruzione in concorso con colletti e Iacono che formerà oggetto di impugnazione”. Lo dicono i legali di Totò Cuffaro, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, dopo l’ordinanza del gip che dispone i domiciliari per il loro assistito.

“È stata altresì rigettata anche la richiesta di sequestro preventivo che si aggiunge al provvedimento favorevole già adottato dal Tribunale del riesame per quanto concerne il profilo probatorio” aggiungono.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Il concorso “truccato” e le tracce in “anteprima” ai candidati di Cuffaro, il giudice: “È corruzione” 
Raffadali

Raffadali, gli ex consiglieri comunali non ci stanno: “Nessun giudizio di merito”
Cultura

Luigi Pirandello e Antonietta Portolano, due mostre li raccontano da vicino al Palacongressi
Giudiziaria

Legali Cuffaro, riqualificato reato per un’accusa
di Irene Milisenda

Fogna a cielo aperto e pericolo ambientale, i residenti della via Callicratide: “Ci sentiamo abbandonati”
Catania

Microcamera e auricolari nascosti per passare l’esame di guida, denunciato
banner italpress istituzionale banner italpress tv