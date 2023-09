Grotte aderisce alla giornata puliamo il mondo con i bambini della Roncalli

Legambiente questa mattina ha partecipato a Grotte ad una mattinata all’insegna dell’impegno a favore dell’ambiente, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che ha aderito a PIM puliamo il mondo 2023, che ha coinvolto gli alunni dell’I.C. “Roncalli”. Oggetto dell’intensa attività di pulizia è stato l’abbeveratoio comunale che si trova lungo la strada provinciale 16 e che purtroppo subisce sistematicamente le conseguenze dei comportamenti incivili: consistente la quantità di rifiuti rimossi sia dall’abbeveratoio che nel suo intorno.

Questa iniziativa va in archivio ma è intenzione dell’Amministrazione darle seguito sia con incontri nelle scuole che con altri momenti di attivismo al fine di proseguire nel lavoro di sensibilizzazione dei più piccoli e, per loro tramite, arrivare agli adulti per fare fronte comune contro il degrado e la maleducazione dilaganti.