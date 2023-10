Grotte, palestra sprovvista di autorizzazione per l’esercizio dell’attività: disposta chiusura

Il Comune di Grotte ha disposto la chiusura di una palestra sportiva che era sprovvista dell’Autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività. Le irregolarità sono emerse a seguito di un controllo effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo.

I militari dell’Arma hanno rilevato “la conduzione di un’attività imprenditoriale da parte della ditta sopra generalizzata in assoluta violazione e spregio della normativa specifica del settore, nonché in materia igienico sanitaria e quant’altro inerente l’attività”.

Il provvedimento della chiusura immediata si è reso necessario – si legge nell’ordinanza – “al fine di evitare che il trasgressore possa ottenere vantaggi dall’esercizio di un’attività non autorizzata”. Con una nota diffusa sui social, l’Associazione Sportiva Dilettantistica ha comunicato che la palestra “resterà chiusa per circa un mese e mezzo per rinnovo e allargamento dei locali; data di riapertura da destinarsi, comunque si pensa verso metà novembre“.