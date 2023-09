Grotte, vandali prendono di mira la villetta di Padre Pio

Vandali in azione a Grotte. Qualcuno si è intrufolato nella villetta di Padre Pio nella zona di San Rocco sfregiando e danneggiando l’altare probabilmente con un coltello da cucina, che è stata poi lasciato infilzato all’interno di una candela. I residenti hanno formalizzato denuncia e fornito tutti gli elementi utili ai Carabinieri della locale stazione che stanno indagando sull’episodio

”Un atto di oltraggio e danneggiamento all’immagine di un luogo sacro punibile certamente come reato penale. Per limitare nuove incursioni, atti, o raid vandalici si è deciso che il cancello di via del Gesù ( la cosiddetta acchianata de le Sorelle)sarà momentaneamente chiuso, chi vorrà far visita a padre Pio dovrà prendere da via Gracco che sarebbe il cancello principale”, cosi alcuni residenti che si dichiarano amareggiati e disgustati.

Massima solidarietà e centinaia di messaggi di dissenso sono arrivati in merito al vile episodio. Sin da subito, ieri mattina e fino in tarda serata, Patrizia Mangione e tante altre si sono messe a lavoro per ripristinare tutto. Ma di certo non può rimanere un gesto isolato.