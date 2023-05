L’auto rubata all’ospedale di Agrigento è stata ritrovata a Grotte: indagini 

I carabinieri della stazione di Grotte hanno ritrovato la Fiat Cinquecento rubata la scorsa settimana ad un medico nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il veicolo si trovava in via Madonna delle Grazie.

Il medico, una dottoressa di quarantotto anni, è stato ovviamente informata della vicenda. I militari dell’Arma sono adesso al lavoro per ricostruire il percorso del mezzo che da Agrigento è stato rinvenuto a Grotte. Bisognerà accertare che giro abbia fatto l’auto e per quali mani è passata. Il veicolo è stato sequestrato per essere sottoposto ad analisi accurate per cercare di rintracciare il ladro.