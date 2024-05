Maltrattamenti e minacce ai familiari, 51enne arrestato dopo condanna 

I carabinieri della stazione di Grotte hanno arrestato un 51enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali. L’uomo è stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce aggravate. Dopo le formalità di rito il cinquantunenne è stato associato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.