Mister Italia 2023, il grottese Angelo Palermo alla fase finale

“Ragazzi, posso comunicarvi ufficialmente che sono un finalista nazionale di Mister Italia. Sono rientrato tra i 40. Quindi da 95 siamo passati a 40. Ancora devo realizzare. Abbiamo poco tempo per usare il cellulare ma volevo comunicarvelo. Quindi 12; incrociamo le dita ma già è un diciamo un traguardo straordinario. Grazie a tutti per il supporto”. Così Angelo Palermo, giovane grottese, annuncia la qualifica per la fase nazionale a “Mister Italia 2023” che si svolgerà sabato 26 agosto allo stadio del Nare di Pescara.