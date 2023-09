Rifiuti, Grotte partecipa alla giornata “Puliamo il mondo per un clima di pace”

Anche quest’anno il Comune di Grotte, guidato dal sindaco Alfonso Provvidenza, aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo per un clima di pace” promossa da Legambiente su tutto il territorio nazionale, e in programma, lunedì prossimo, dalle 9:30 alle 12:30, sulla Sp16 all’altezza dell’abbeveratoio comunale di Grotte divenuto oggi un luogo in cui gli incivili abbandonano rifiuti di ogni genere.

Insieme con i volontari di Legambiente e gli alunni delle quinte classi dell’istituto comprensivo Angelo Roncalli, diretto da Antonina Ausilia Uttilla, l’area prospiciente l’abbeveratoio comunale sarà ripulita da ogni genere di rifiuto. L’obiettivo dell’iniziativa è di sensibilizzare i ragazzi e gli adulti ad avere rispetto per l’ambiente e, nel contempo, contrastare l’inciviltà che, spesso, si traduce in abbandono sconsiderato dei rifiuti a danno dell’intera collettività.

“Preme ringraziare i volontari di Legambiente per l’iniziativa alla quale aderiamo anche quest’anno – afferma il sindaco Alfonso Provvidenza – con l’auspicio che gli incivili comprendano quanto sia dannoso per l’ambiente, quindi per tutti noi, continuare a lasciare rifiuti in strada. Insieme con gli alunni dell’istituto comprensivo Roncalli, presieduto dalla dirigente Uttilla, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso un argomento di così tanta importanza, sarà ripulita un’area presa di mira dagli incivili. Ci auguriamo che i ragazzi portino nelle loro rispettive famiglie un messaggio chiaro: l’ambiente va rispettato. Un ringraziamento anche all’ISEDA per la preziosa collaborazione”.

“Nonostante i servizi ambientali erogati dall’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente e territorio, Giuseppe Mancuso – quali, ad esempio il porta a porta per la raccolta differenziata e l’isola ecologica, assistiamo a diversi episodi di inciviltà che minano le condizioni ambientali in cui viviamo. Attraverso “Puliamo il mondo per un clima di pace” puntiamo a sensibilizzare i ragazzi, generazione futura, e gli adulti al rispetto per l’ambiente. La nostra lotta per un ambiente più pulito non si fermerà di certo con questa iniziativa perché, con l’obiettivo di stanare e sanzionare gli incivili, nei prossimi giorni saranno installate delle fototrappole nei luoghi in cui vengono abbandonati i rifiuti”.