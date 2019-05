Case ad 1 euro: domani si aprono le buste con le offerte arrivate da tutto il mondo

Domani, alle 10,30, nella sala convegni di Palazzo Panitteri, a Sambuca di Sicilia, verranno aperte le buste contenenti le offerte per le 16 case ad 1 euro poste in vendita dal comune. Si tratta di immobili che si trovano in pieno centro storico, abbandonati dai legittimi proprietari dopo il terremoto del 1968 e poi transitati nel patrimonio del comune sambucese. A seguito del lancio dell’operazione “case ad 1 euro”, nei giorni scorsi, sono pervenute una cinquantina di offerte provenienti da ogni parte del mondo. Solo 3 o 4 sono arrivate dall’Italia, il resto da: Cina, Argentina, Svizzera, Olanda, Polonia, Canada, Francia, Spagna, Inghilterra, Singapore, Germania, India, Repubblica Ceca, e poi tre dalla Lituania e ben 5 provenienti dagli Stati Uniti d’America, in particolare da New York, Miami, Indiana e California. La maggior parte delle persone interessate ha dichiarato durante i sopralluoghi agli immobili, spesso seguiti personalmente dal Sindaco Leo Ciaccio e dal vicesindaco Giuseppe Cacioppo, di volerli utilizzare come propria residenza ma non mancano i progetti per la realizzazione di strutture ricettive. Domani, l’apertura delle buste sarà coordinata dal segretario comunale in seduta più che pubblica, considerato il fatto che hanno già confermato la loro presenza troupe di Rai 1, Rai 3 e Mediaset. Comunque andranno le cose, Sambuca da questa operazione è già uscita vincitrice. Infatti, molte persone attratte dall’offerta delle case ad 1 euro non hanno voluto aspettare la gara o sono stati attratti da altri immobili in vendita di proprietà privata. E così, al di là delle case ad 1 euro, ci sono già 45 preliminari di vendita già effettuati, per case acquistate in media per 20/30 mila euro, per un volume d’affari già consolidato di oltre 1 milione di euro solo per le compravendite, senza considerare che adesso arriveranno gli investimenti per le ristrutturazioni.