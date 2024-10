A Lampedusa inaugurato il Giardino dei Giusti

A Lampedusa in Piazza Castello, alle spalle del museo, è stato inaugurato il Giardino dei Giusti.

La prima targa è stata posata in segno di riconoscenza dei “pescatori dell’isola e delle loro famiglie, baluardo di solidarietà umana, che salvano, accolgono e lottano contro l’indifferenza”.Il giardino fa parte del circuito mondiale dei Giardini di Gariwo – Foresta dei Giusti.

“Abbiamo recuperato e valorizzato un’area precedentemente degradata.Abbiamo creato una vera terrazza sul mare, un piccolo angolo di pace, dove verranno ricordati tutti coloro che si sono distinti in opere di bene.

Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo obiettivo, e tutti quelli che hanno partecipato alla cerimonia di ieri, in particolare i pescatori per la loro forte testimonianza”, ha detto il sindaco Filippo Mannino.