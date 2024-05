Auto a fuoco a Lampedusa: indagano i Carabinieri

Auto a fuoco a Lampedusa in vicolo Pucillo dove la vettura si trovava posteggiata. A lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario; sul posto sono i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme potesse propagarsi ad altre macchine posteggiate nelle vicinanze. I carabinieri sono giunti sul posto e stanno indagando sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione non dovrebbe trattarsi di un incendio di origine dolosa ma piuttosto, di un caso di autocombustione probabilmente per problemi all’impianto elettrico.