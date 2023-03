Emergenza hotspot Lampedusa, personale in sciopero

Il 15 marzo il personale che opera all’interno dell’hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa incrocerà le braccia. La proclamazione dello sciopero è stata già notificata, con una lettera, alla società Badia Grande che gestisce la struttura e, per conoscenza, al prefetto di Agrigento, alla commissione di garanzia e al questore di Agrigento.

La UilTucs ha informato che “il personale non può continuare a operare in situazioni di gravi inadempienze poste dalla società”, scrivono in una nota . “Le condizioni lavorative dei professionisti e degli operatori – aggiungono – non sono accettabili viste le condizioni igienico sanitarie in cui sono costretti a sottostare per la massiccia presenza di immigrati. Gli stessi professionisti e operatori non dispongono, nemmeno, di idonee attrezzature”