Lampedusa, 1.430 migranti nell’hotspot: al via trasferimenti

L’hotspot di Lampedusa, dopo la raffica di sbarchi registratasi in 26 ore, ospita, al momento, 1.430 migranti. Ieri sera, alle 19, dopo il trasferimento di 262 persone, gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola erano appena 138. Sono in corso le pre-identificazioni da parte della polizia che poi procederà ad accompagnare le persone che dovranno essere trasferite. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, 230 lasceranno l’isola in mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle.