Lampedusa, 15 bambini tra i 130 migranti salvati: hotspot di nuovo pieno

Il natante Nadir della ong Resqship ha assistito una barca con 130 migranti a bordo, tra cui 15 bambini, alla deriva e in mare aperto da tre giorni, con il motore guasto, a 55 miglia da Lampedusa. A causa delle onde alte la gente era nel panico. Alcuni, disperati, si sono buttati in acqua per raggiungere a nuoto il Nadir, il cui equipaggio li ha soccorsi fino all’arrivo della Guardia costiera italiana che li ha presi in carico.

E’ il terzo sbarco per Lampedusa, con un totale di 269 migranti, a partire dalla mezzanotte. Anche questo gruppo è stato portato, dopo un primo triage sanitario a molo Favarolo, all’hotspot di contrada Imbriacola dove le presenze salgono a 1.694 a fronte di poco meno di 400 posti.