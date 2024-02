Lampedusa, 350 migranti lasciano l’hotspot

La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 350 dei 500 migranti presenti nell’hotspot di Lampedusa. In mattinata il primo gruppo di 180 ospiti sara’ imbarcato con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Nel pomeriggio saranno, invece, 170 i migranti trasferiti con volo Oim. Ieri, sull’isola, ci sono stati quattro sbarchi, fra cui quello dei 49 naufraghi salvati dalla Guardia costiera dopo che il barchino di 8 metri in metallo e’ affondato. Sull’area del naufragio, intanto, proseguono le ricerche.