Lampedusa, 910 migranti lasciano l’hotspot

Sono 1.679 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove sono già partiti in 570 con il traghetto di linea che sta viaggiando verso Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia, in serata, scorterà prima altri 180 migranti che verranno trasferiti con volo charter per Bologna e poi altri 160 che verranno imbarcati sul traghetto di linea della sera. In totale, oggi, saranno complessivamente 910 i migranti che lasceranno l’isola.