Precipita col trattore in un laghetto: morto agricoltore di 64 anni

Un uomo di 64 anni, è morto stasera in contrada Burraiti, in territorio di Favara, poco lontano dall’aviopista, in seguito ad un tragico infortunio sul lavoro. La vittima alla guida di un trattore avrebbe perso il controllo del mezzo cingolato finendo all’interno di un laghetto artificiale. L’uomo stava lavorando in un appezzamento di terreno di sua proprietà.

Sul posto presenti le squadre dei Vigili del fuoco di Agrigento che hanno richiesto l’ausilio di un mezzo cingolato. Difficoltà si sono registrate per i Vigili del Fuoco alle prese con il recupero della salma. Sul posto, per le indagini del caso anche la Polizia.