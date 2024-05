Lucca Sicula, Villafranca e Burgio accolgono il “Giovaniinfesta2024”

Da Lucca Sicula, con il momento di accoglienza e la preghiera iniziale, ha inizio il Giovaninfesta 2024. Nonostante la pioggia e la nebbia, al raduno annuale stanno partecipando migliaia di giovani provenienti da tutte le parrocchie della Diocesi di Agrigento; il raduno si svolgerà, in forma itinerante, nei Comuni di Villafranca Sicula, Burgio e Lucca Sicula. “Anche se vicine le nostre realtà sono ben distinte – dicono don Davide La Corte e don Salvatore Ingoglia dell’Unità Pastorale di Burgio e Villafranca Sicula –, ognuno ha la sua identità, la sua storia e la sua cultura. Queste caratteristiche sono state messe insieme per diventare l’anima del Giovaninfesta 2024. Abbiamo formato una squadra composta da rappresentanti di ogni singolo comune e, grazie al coordinamento dell’équipe diocesana del Centro per l’Evangelizzazione, le diversità e quelli che potevano sembrare ostacoli sono diventati ingredienti di arricchimento e stimolo per una perfetta collaborazione. I ragazzi – continuano don Davide e don Salvatore – hanno preparato tutto con grande passione per fare festa insieme ai giovani che sono arrivati da ogni parte dell’agrigentino”.