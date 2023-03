Lampedusa, al via campagna di sterilizzazioni cani e gatti

A Lampedusa da lunedì 20 marzo fino a venerdì 24 (incluso) saranno presenti presso la casetta della forestale in via Madonna i Veterinari dell’Asp di Palermo per la campagna di sterilizzazione dei gatti di colonia e dei cani vaganti .

Sarà inoltre disponibile il servizio di microcippatura gratuita per i cani di proprietà.

“Si ricorda che il microchip è obbligatorio per tutti i cani a partire dai 3 mesi di vita. Inoltre se qualcuno volesse dare una mano durante le giornate sopraindicate non esiti a farlo”, rende noto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino.