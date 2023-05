Lampedusa, altri 200 migranti lasciano l’hotspot

Proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa. In 200 in serata hanno lasciato la struttura di contrada Imbriacola per essere imbarcati sul traghetto di linea che domani all’alba giungerà a Porto Empedocle. Nella struttura restano in 190. Già stamani la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, aveva disposto il trasferimento, sempre su nave di linea, di altri 183 migranti.

Sono sbarcati nella notte a Lampedusa i 22 migranti tratti in salvo dall’equipaggio del veliero Nadir dell’ong tedesca Resqship. Viaggiavano su un barchino intercettato nel tratto di mare tra la più grande delle Pelagie e la Tunisia. I soccorritori, dopo l’sos lanciato da un peschereccio, hanno raggiunto l’imbarcazione e portato in salvo i migranti in balia del vento e delle onde. Tra loro anche 2 donne, tre bimbi piccoli e 12 minori non accompagnati. Arrivano da Mali, Guinea e Sud Sudan. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Sfax.