Lampedusa, controllo pacemaker e defibrillatore al Pte: attivato l’ambulatorio

Un nuovo servizio ambulatoriale all’interno del Pte di Lampedusa dove sarà possibile effettuare il controllo del pacemaker e del defibrillatore.”Grazie alla Cardiologia dell’ospedale Ingrassia diretta dal dottor Sergio Fasulo, nell’arco di pochi mesi sono stati attivati nuovi servizi, potenziati quelli già esistenti, e nelle prossime settimane sarà ulteriormente potenziamento il PTE. Prima per far controllare il pacemaker i cittadini dovevano recarsi a Palermo, adesso lo potranno fare direttamente qui. Il diritto alla salute rimane il nostro principale obiettivo”, queste le parolde del sindaco Mannino. “Il lavoro di sinergia fatto con il commissario dell’Asp 6 di Palermo, dott.ssa Faraoni, con l’assessore regionale dott.ssa Volo, e con tutti i medici che prestano servizio sul territorio, come il cardiologo Dott. Fasulo, sta portando piccoli miglioramenti che sul nostro territorio sono di fondamentale importanza”.