Lampedusa e Linosa, il vicesindaco Lucia: “messi da parte come cittadini di serie B”

“Da vicesindaco, da assessore, da consigliere comunale e da semplice cittadino di Lampedusa e Linosa.Da sempre siamo stati messi da parte dalla regione, dallo Stato e dall’Europa.Tutti ci hanno sempre messo da parte come un popolo di serie B. A noi non vengono garantiti i servizi minimi, essenziali per le nostre isole.Quando noi chiediamo determinati aiuti, non li chiediamo perché vogliamo la “beneficenza dallo Stato” ma perché abbiamo veramente bisogno. sono pronto a manifestare questo dissenso verso l’Europa, governo centrale e regione.Lampedusa e Linosa non devono più essere terre da sfruttare per scopi politici ed elettorali!” Così in una nota il vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia.