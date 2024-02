Lampedusa: Finanza, Dogane e Guardia Costiera senza acqua potabile: firmata ordinanza

Le caserme di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM Sicilia e Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, senza acqua potabile. Il sindaco Filippo Mannino ha firmato l’ordinanza n.1 del 02/02/24 per limitare l’utilizzo di acqua per il consumo umano, invitando gli abitanti della zona a non usare l’acqua a fini alimentari e per l’igiene della persona