Lampedusa, militari aggrediti da un gruppo di giovani: due feriti

Una rissa è sfociata a Lampedusa nella serata di ieri in via Roma nei pressi della Chiesa. Tre militari, in ambiti civili, che si trovano sull’isola per la missione “Strade sicure”, avrebbero avuto uno scontro con dei ragazzi del luogo. Tutto sembrava fosse finito lì e invece i militari, una volta ritornati in caserma, sono stati accerchiati e aggrediti; due di loro sono rimasti feriti e sono stati accompagnati prima al poliambulatorio e poi, in elisoccorso trasferiti presso una struttura sanitaria di Palermo per le cure necessarie. Spetterà ai Carabinieri della locale tenenza fare luce sui fatti.