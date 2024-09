Lampedusa, proseguono gli sbarchi: quasi 500 migranti in un giorno

Maxi sbarco a Lampedusa. Sulla più grande delle Pelagie sono arrivati 120 migranti, arrivano da Pakistan, Siria, Bangladesh, Senegal, Sudan e Iran. Sull’isola, complici le condizioni meteo favorevoli, proseguono gli approdi: nove ieri con 369 persone arrivate in 24 ore. Tra loro anche una donna all’ottavo mese di gravidanza e un neonato con sintomi di disidratazione che, insieme alla mamma, è stato portato al Poliambulatorio. Nell’hotspot di contrada Imbriacola le presenze hanno superato quota 600, in mattinata, però, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, in 210 saranno imbarcati sul traghetto diretto a Porto Empedocle.