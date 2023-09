Lampedusa, quasi mille migranti nell’hotspot: al via trasferimenti

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa: in mattinata sono arrivati 33 tunisini a bordo di un’imbarcazione soccorsa dalla Guardia costiera. A bordo anche una donna. All’hotspot sono circa 1.110 gli ospiti: l’emergenza dei giorni scorsi, quando e’ stato raggiunto il record di 7 mila presenze, e’ alle spalle. Proseguono pure i trasferimenti: in 579, ieri sera, hanno lasciato l’isola con una nave diretta a Trapani. In giornata altri 700 i migranti verso altre destinazioni.