Lampedusa, rimosse le imbarcazioni dei migranti sull’Isola dei Conigli

Nei giorni scorsi si erano arenate due barche utilizzate dai migranti sulla Spiaggia dell’Isola dei Conigli all’interno della Riserva Naturale Regionale Isola di Lampedusa, gestita da Legambiente Sicilia.

Si tratta di una zona estremamente vulnerabile dal punto di vista naturalistico e di massima tutela, sito di riproduzione delle Tartarughe marine, oltre ad essere l’attrazione turistica di Lampedusa di maggiore rilievo e nota in tutto il mondo.

Ieri, il personale della Guardia Costiera di Lampedusa ha completato con pieno successo la rimozione delle due imbarcazioni arenate, unitamente al recupero nei giorni scorsi di barchini alla deriva nell’ambito marino circostante, evitando anche ogni forma di possibile inquinamento.

Legambiente Sicilia esprime il proprio apprezzamento al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa per la disponibilità, la sensibilità ed il pronto intervento ed al personale della Guardia Costiera intervenuto con la motovedetta CP 762 per la professionalità mostrata anche a garanzia dell’integrità del delicato ambiente naturale in cui si è operato.