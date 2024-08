Lampedusa, riprendono gli sbarchi: bimba nata su barcone

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: in 74 sono approdati fra la piu’ grande isola delle Pelagie e Lampione. La prima imbarcazione, di 10 metri, partita dal porto libico di Zuwara, e’ stata soccorsa da una motovedetta della guardia di finanza al largo di Lampedusa. A bordo in 47 che hanno dichiarato di essere bengalesi, egiziani, pakistani e siriani. Ai soccorritori hanno detto di avere pagato 5 mila euro per la traversata.

Fra loro anche due donne, una delle quali ha partorito sul barcone poco prima dell’approdo. La giovane etiope e la neonata sono state portate al poliambulatorio dell’isola. Entrambe sono in buone condizioni di salute. Accanto alla mamma e alla sorellina, anche una bambina piu’ grande che ha viaggiato sulla “carretta” del mare. A seguire, sull’isolotto di Lampione, gli stessi militari delle Fiamme gialle hanno avvistato e soccorso 27 tunisini, fra cui 3 minori. Il gruppo e’ arrivato con un gommone di 6 metri. Ai soccorritori hanno raccontato di essere stati trasbordati su un gommone di 6 metri dopo avere viaggiato su un peschereccio tunisino. Sono stati portati tutti all’hotspot dove, al momento, ci sono 126 ospiti.