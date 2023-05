Lampedusa, sbarcati 380 migranti nella notte 

Quella appena trascorsa e’ stata una notte di sbarchi a Lampedusa. Otto le imbarcazioni soccorse per un totale di 380 migranti arrivati. Ieri, in tutto, sono giunti in 247 con 7 barchini. I primi ad approdare sono stati i 37 salvati dopo il naufragio. A seguire altri 35 soccorsi dalla Guardia di finanza e 99 avvistati e soccorsi dalla V1102 delle Fiamme Gialle. A bordo anche tre donne. Questi ultimi, che hanno dichiarato di essere bengalesi, ivoriani, eritrei, etiopi, marocchini, egiziani e ghanesi, erano su una lancia libica di 12 metri salpata, secondo la loro versione, da Zuwara, in Libia. Stesso porto di partenza di un gruppo di 35 originari di Pakistan, Siria ed Egitto arrivati su un barchino di 7 metri. La motovedetta Cp273 della Capitaneria ha poi soccorso 35 persone (11 donne e 1 minore), 45 (5 donne) e 40 (11 donne e 6 minori); l’altra unita’ di soccorso, ovvero la Cp319, ha quindi trasbordato e portato sull’isola 40 (6 donne) e 39 (12 donne e 3 minori) persone. Ai soccorritori hanno dichiarato di provenire da Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Gambia ed essere partiti da Sfax, in Tunisia, dopo avere pagato 2mila dinari tunisini a testa.