Lampedusa, tre sbarchi in poche ore: 110 migranti sul’isola

Tre sbarchi da questa mattina sull’isola di Lampedusa. Il barchino con 11 persone tra questi tre affetti da tetraplegia sono giunti direttamente al molo Favorolo e sono partiti da Mahdia pagando 640 euro per l’acquisto di carburante; nel secondo barchino c’erano 54 persone di questi 42 maschi, 7 donne, e 5 minori di nazionalità Pakistan, Siria, Egitto ed Eritrea. L’ultimo sbarco, delle 14.40, sono 45 i migranti tutti tunisini, partiti da Monastir con un peschereccio. Tutti sono stati trasferiti all’Hotspot di contrada imbriacola dove al momento sono presenti 103 migranti di cui 30 minori non accompagnanti. Per il pomeriggio non è previsto nessun trasferimento verso Porto Empedocle.