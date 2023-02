Lampedusa, visita del capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione

Visita a Lampedusa per il capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione. Il funzionario del Viminale, insieme al prefetto e al questore di Agrigento, Rita Cocciufa e Rosa Maria Iraci, ha fatto tappa l’hotspot di contrada Imbriacola, da giorni in emergenza, dopo la maxi ondata di arrivi degli ultimi giorni. Nella struttura, che può contenere al massimo 400 ospiti, le presenze hanno raggiunto quota 3mila nonostante il piano massiccio di trasferimenti disposti dalla Prefettura agrigentina pure con l’impiego di navi militari. Stamattina all’alba nel centro c’erano circa 2000 migranti. Previsto anche l’incontro con il sindaco Filippo Mannino e le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di soccorso.