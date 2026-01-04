Migrante in mare durante traversata, in tre soccorsi a Lampedusa

Un giovane sudanese di circa 25 anni e’ finito in mare, probabilmente per un incidente, circa due ore dopo la partenza del gommone su cui viaggiavano i migranti poi tratti in salvo dalla Ong Solidaire, diretta verso La Spezia, porto indicato dal Viminale.

A raccontare l’accaduto sono stati tre connazionali, due dei quali con gravi ustioni, evacuati d’urgenza e portati a Lampedusa. Secondo la loro testimonianza, il gommone, partito all’alba di venerdi’ da Zaouia, in Libia, avrebbe proseguito la navigazione senza fermarsi per tentare di recuperare il giovane caduto in acqua. I tre sudanesi sono stati accompagnati al poliambulatorio dell’isola per ricevere le cure necessarie. Sullo stesso mezzo viaggiavano anche migranti di altre nazionalita’, tra cui somali e senegalesi.

Tutti gli altri soccorsi dalla nave umanitaria stanno proseguendo il viaggio verso La Spezia. Nelle stesse ore, a Lampedusa, sono sbarcati altri 51 migranti, tra cui 8 donne e 3 minori, provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Mali e Guinea. Hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, pagando circa 2.000 dinari per imbarcarsi su un barchino di sei metri.