Lampedusa

Migrante in mare durante traversata, in tre soccorsi a Lampedusa

A raccontare l'accaduto sono stati tre connazionali, due dei quali con gravi ustioni, evacuati d'urgenza e portati a Lampedusa

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Un giovane sudanese di circa 25 anni e’ finito in mare, probabilmente per un incidente, circa due ore dopo la partenza del gommone su cui viaggiavano i migranti poi tratti in salvo dalla Ong Solidaire, diretta verso La Spezia, porto indicato dal Viminale.

A raccontare l’accaduto sono stati tre connazionali, due dei quali con gravi ustioni, evacuati d’urgenza e portati a Lampedusa. Secondo la loro testimonianza, il gommone, partito all’alba di venerdi’ da Zaouia, in Libia, avrebbe proseguito la navigazione senza fermarsi per tentare di recuperare il giovane caduto in acqua. I tre sudanesi sono stati accompagnati al poliambulatorio dell’isola per ricevere le cure necessarie. Sullo stesso mezzo viaggiavano anche migranti di altre nazionalita’, tra cui somali e senegalesi.

Tutti gli altri soccorsi dalla nave umanitaria stanno proseguendo il viaggio verso La Spezia. Nelle stesse ore, a Lampedusa, sono sbarcati altri 51 migranti, tra cui 8 donne e 3 minori, provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Mali e Guinea. Hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, pagando circa 2.000 dinari per imbarcarsi su un barchino di sei metri.

